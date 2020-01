Usa-Ue: incontro fra Pompeo e Borrell a Berlino, focus su cessate il fuoco in Libia

- Il segretario di Stato Usa Mike Pompeo ha incontrato oggi l'Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza e vicepresidente dell'Unione europea Josep Borrell. Secondo quanto riferito dal portavoce del dipartimento, Morgan Ortagus, i due hanno discusso degli sforzi internazionali in corso per sostenere un cessate il fuoco duraturo in Libia, un ritorno a un processo politico e la fine delle ingerenze straniere in Libia. Il segretario e l'Alto rappresentante si sono impegnati a proseguire a sostenere con forza la sovranità libica. Infine, i due hanno anche discusso del coordinamento Usa-Ue su una serie di sfide globali, compresa la necessità di contrastare le azioni aggressive e destabilizzanti dell'Iran in Medio Oriente. (Geb)