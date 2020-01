Germania-Usa: ministro Esteri Maas incontra Pompeo, focus su cessate il fuoco in Libia

- Gli sforzi internazionali in corso per raggiungere un cessate il fuoco duraturo, il ritorno al processo politico e la fine alle ingerenze straniere in Libia. Sono stati questi i temi al centro dell'incontro tra il ministro degli Esteri tedesco, Heiko Maas, e il segretario di Stato degli Usa, tenuto oggi a margine delle conferenza sulla Libia in corso presso la Cancelleria federale. È quanto reso noto dal portavoce del dipartimento di Stato degli Usa, Morgan Ortagus. In particolare, Pompeo e Maas “si sono impegnati a proseguire un forte sostegno per la sovranità della Libia”. Inoltre, il segretario di Stato degli Usa e il ministro degli Esetri tedesco hanno dialogato del coordinamento tra Stati Uniti e Germania su diverse questioni globali, tra cui l'Afghanistan, nonché della necessità di contrastare le azioni aggressive e destabilizzanti dell'Iran in Medio Oriente”. (Geb)