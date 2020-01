Libia: Conte, opzione militare non porterà mai a soluzione

- Tutti gli attori della conferenza di Berlino sulla Libia, che verrà inaugurata tra poche ore presso la Cancelleria federale, sono convinti che un'opzione militare “non potrà mai portare, anche per le caratteristiche dello scenario libico così frammentato, a una soluzione definitiva” della crisi in corso nel paese. È quanto affermato dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in un incontro con la stampa tenuto nella capitale tedesca. Conte ha auspicato che dalla conferenza di Berlino sulla Libia “possa derivare un nuovo impulso per anche il rilancio degli organi politici e istituzionali” del paese, “in particolar modo Consiglio presidenziale e governo”. L'obiettivo è far sì che “questi organi, rafforzati ed efficacemente funzionanti, governare la transizione e quindi avviare a definitiva stabilizzazione la Libia”. (Geb)