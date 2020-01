Libia: Putin incontra Erdogan a Berlino, non tutti i problemi risolti ma proseguire dialogo

- Non tutti i problemi sono stati risolti durante i colloqui sulla Libia tenutisi la scorsa settimana a Mosca: una delle parti, il generale dell’autoproclamato Esercito nazionale libero (Eln) Khalifa Haftar, non ha ancora appoggiato l’accordo di cessate il fuoco. Lo ha dichiarato il presidente russo Vladimir Putin in una riunione con l’omologo turco Recep Tayyip Erdogan a Berlino prima dell’inizio dei lavori della Conferenza. "Abbiamo lavorato insieme duramente per portare a termine positivamente l'incontro fra le parti in conflitto a Mosca. Il fatto stesso che siano venuti a Mosca e abbiamo intrattenuto negoziati non solo con noi, ma anche fra loro è positivo”, ha detto Putin, ringraziando i ministri degli Esteri e della Difesa di Russia e Turchia per il lavoro svolto a favore della firma di una dichiarazione congiunta. "In effetti, non tutto è andato per il meglio, ma non perdiamo la speranza. Auspichiamo che il dialogo prosegua e ci impegneremo sinceramente per risolvere il conflitto", ha sottolineato Putin. (Res)