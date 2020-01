Russia-Turchia: Putin incontra Erdogan a Berlino, siamo esempio di cooperazione positiva

- Il dialogo tra Russia e Turchia non è facile, ma i due paesi hanno imparato a trovare dei compromessi accettabili e sono un esempio di cooperazione costruttiva. Lo ha dichiarato il presidente russo Vladimir Putin durante un incontro con l’omologo turco Tayyip Erdogan a Berlino prima dell’inizio dei lavori della Conferenza sulla Libia. "Abbiamo avviato ormai relazioni molto buone, costruttive e di fiducia in quasi tutte le aree di lavoro. Il dialogo è sempre difficile, e legato al contesto imprenditoriale, ma abbiamo imparato a negoziare, cercare e trovare compromessi accettabili da entrambe le parti. A mio avviso, questo è un ottimo esempio di una costruttiva cooperazione tra vicini", ha detto Putin. "Siamo tutti soddisfatti dei risultati della visita a Istanbul dello scorso 8 gennaio. Voglio ringraziare per la calda atmosfera che è stata creata durante il nostro lavoro congiunto per l’avvio del Turkish Stream", ha detto Putin, che ha definito l’inaugurazione del gasdotto un evento importante nel settore energetico dei due paesi e dell'Europa nel suo insieme. (Res)