Libia: Erdogan incontra Putin a Berlino, Haftar interrompa attività militari

- È necessario raggiungere una pace duratura in Libia e porre fine alla politica aggressiva del generale dell’autoproclamato Esercito nazionale libico, Khalifa Haftar. Lo ha detto il presidente turco Recep Tayyip Erdogan durante un incontro con l’omologo russo Vladimir Putin prima dell’avvio dei lavori della Conferenza di Berlino sulla Libia. "Riteniamo che i nostri sforzi comuni abbiano portato a una relativa calma in questo processo e abbiano anche portato a risultati così fruttuosi come la Conferenza di Berlino di oggi", ha detto Erdogan. "Abbiamo compiuto grandi sforzi per convincere il presidente del Governo nazionale libico Fayez al Sarraj a recarsi a Mosca. E il Gna, nonostante non tutte le aspettative fossero state soddisfatte, ha firmato l’accordo. Haftar, invece, non lo ha firmato: il che dimostra che non è un sostenitore del processo di pace, ma di una soluzione militare alla crisi", ha detto Erdogan. (Res)