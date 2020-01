Libia: Conte, l'Europa non è arrivata tardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Libia, “l'Europa non è arrivata tardi” e l'Italia come Stato membro e paese “più direttamente interessato” dalla questione, “c'è sempre stata”. È quanto affermato dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in un incontro con la stampa tenuto oggi nella capitale tedesca a ridosso dell'inaugurazione della conferenza sulla Libia. Conte ha aggiunto: “L'Europa sta maturando la grande convinzione” che sulla questione libica “bisogna muoversi con la massima determinazione e con una voce sola”. (Geb)