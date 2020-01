Turchia-Russia: Erdogan, accordo "risoluto" sugli S-400 nonostante pressioni esterne

- Russia e Turchia hanno concluso “in maniera risoluta” l'accordo sul sistema di difesa aerea S-400 nonostante le pressioni esterne. Lo ha detto oggi il presidente turco Recep Tayyip Erdogan durante un incontro con il l’omologo russo Vladimir Putin prima dell’inizio dei lavori della Conferenza di Berlino. "Abbiamo valutato l'anno scorso in maniera ottima se si parla delle relazioni bilaterali. Nonostante la pressione, abbiamo concluso in maniera risoluta l'accordo sugli S-400", ha affermato Erdogan. Il capo dello Stato turco ha sottolineato l'importanza di un progetto comune per la costruzione di una centrale nucleare in Turchia. (Res)