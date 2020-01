Libia: presidente Al Sisi incontra Pompeo a Berlino, “soluzione alla crisi sia completa”

- L’unica soluzione alla crisi libica è attraverso un approccio globale che consideri tutti gli aspetti del problema e ripristini la fiducia in tutte le parti interessate. Lo ha dichiarato il presidente dell’Egitto, Abdel Fatah Sisi, durante i colloqui con il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, a margine della Conferenza internazionale sulla crisi libica in corso oggi a Berlino sotto l’egida delle Nazioni Unite. Il capo dello Stato egiziano ha posto l’accento sulle “questioni relative alla sicurezza, all'economia e alla politica” in Libia, auspicando l’attuazione di “percorsi chiari e concreti" con il consenso "di tutte le parti interessate”. Pompeo, a sua volta, ha auspicato un'intensificazione del coordinamento Usa-Egitto per quanto riguarda la crisi libica, prosegue la dichiarazione della presidenza.(Res)