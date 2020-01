Libia: Conte, Stati Uniti hanno grande ruolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Libia e nella risoluzione della crisi in corso nel paese, gli Stati Uniti hanno “un grande ruolo perché stanno seguendo il dossier, sono lì da tempo con l'intelligence, con tutte delle attività non trascurabili”. È quanto affermato dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in un incontro con la stampa tenuto oggi nella capitale tedesca a ridosso dell'inaugurazione della conferenza sulla Libia. Conte ha aggiunto che avrà un colloquio con il segretario di Stato degli Usa, Mike Pompeo, anch'egli oggi a Berlino per la conferenza sulla Libia, al quale ribadirà “la profonda convinzione dell'Italia che, con tutta la comunità internazionale, gli Stati Uniti devono essere protagonisti del processo” di stabilizzazione. (Geb)