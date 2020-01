Ucraina: Bakanov (Sbu), nostra priorità è stabilire cause abbattimento aereo in Iran

- La priorità del Servizio di sicurezza ucraino (Sbu) è stabilire le cause dell’incidente aereo del volo partito da Teheran lo scorso 8 gennaio. Lo ha detto il direttore dell’Sbu, Ivan Bakanov, in una nota del servizio di intelligence. "Una terribile tragedia in Iran ha causato la morte di undici dei nostri connazionali. La società civile chiede risposte riguardo alle cause reali di questo disastro e di consegnare tutti i responsabili alla giustizia. Per l’Sbu, l'indagine è una priorità", ha detto Bakanov. In precedenza, l’Sbu ha avviato un'indagine sulle circostanze dello schianto dell'aereo Boeing 737-800 di Ukraine International Airlines e ha aperto un procedimento penale in merito all’incidente. L’aereo è stato erroneamente abbattuto dalle forze armate iraniane poco dopo il decollo dall’aeroporto Imam Khomeini di Teheran. Il velivolo sarebbe stato scambiato per una rappresaglia nemica dopo l’attacco a due basi militari irachene che ha seguito l’uccisione da parte degli Stati Uniti del generale iraniano Qassem Soleimani.(Res)