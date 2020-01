Libia: Merkel incontra separatamente Sarraj e Haftar prima della Conferenza di Berlino

- Il cancelliere tedesco, Angela Merkel, e il ministro degli Esteri della Germania, Heiko Maas, hanno incontrato il comandante dell'Esercito nazionale libico (Lna), generale Khalifa Haftar, e il premier del Governo di accordo nazionale (Gna), Fayez Sarraj, prima della conferenza internazionale di Berlino sulla Libia al via oggi sotto l'egida delle Nazioni Unite. Lo ha annunciato la cancelliera tedesca in una dichiarazione ufficiale. "Il cancelliere Merkel e il ministro degli Esteri Maas hanno tenuto colloqui oggi nella cancelleria tedesca prima della conferenza sulla Libia con il primo ministro libico Fayez Sarraj e il generale Khalifa Haftar", si legge nella nota, in cui si precisa come i colloqui tra Merkel e Maas e Al Sarraj e Haftar si siano tenuti in incontri separati.(Geb)