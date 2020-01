Usa-Giappone: Trump pronto a un'alleanza più forte e profonda (2)

- Lo scorso giugno, Trump ha dichiarato a una conferenza stampa in Giappone che il trattato - firmato 60 anni fa e il perno della politica di difesa del Giappone - era "ingiusto" e dovrebbe essere cambiato. Il primo ministro giapponese Shinzo Abe ha chiesto di rendere il trattato più solido. "Abbiamo istituito un rapporto di protezione reciproca, dando così ulteriore forza all'alleanza", ha detto Abe nel corso di un ricevimento a Tokyo in occasione dell'anniversario della firma. "Andando avanti, spetta a noi renderlo ancora più robusto, un pilastro per salvaguardare la pace e la sicurezza sia nello spazio che nel cyberspazio", ha aggiunto. (segue) (Git)