Usa-Giappone: Trump pronto a un'alleanza più forte e profonda (3)

- Il trattato obbliga gli Stati Uniti a difendere il Giappone, che in base alla sua costituzione redatta dagli Usa ha rinunciato al diritto di condurre la guerra dopo la seconda guerra mondiale. Il trattato fu firmato per la prima volta nel 1951 e rivisto nel 1960 sotto il nonno di Abe, allora premier Nobusuke Kishi. Kishi fu costretto a dimettersi a seguito di un'enorme protesta pubblica da parte della critica giapponese che temeva che il patto avrebbe portato il loro paese in conflitto. (segue) (Git)