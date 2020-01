Usa-Giappone: Trump pronto a un'alleanza più forte e profonda (4)

- Abe da quando è entrato in carica nel 2012 ha aumentato le spese per la difesa del Giappone del 10 per cento e il suo governo nel 2014 ha emendato la costituzione per consentire alle truppe giapponesi di combattere all'estero per la prima volta dalla seconda guerra mondiale. Sebbene generalmente sostengano l'alleanza, gli elettori giapponesi rimangono preoccupati per il loro paese che viene trascinato in conflitti guidati dagli Stati Uniti. Un recente sondaggio dell'agenzia di stampa "Kyodo" ha mostrato che il 58,4 per cento si è opposto alla decisione di Tokyo di inviare una nave da guerra e aerei in Medio Oriente per aiutare a proteggere le navi che trasportavano merci in Giappone. (segue) (Git)