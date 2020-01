Libia: al via la conferenza di Berlino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Presso la Cancelleria federale, si è aperta la conferenza di Berlino sulla Libia, iniziativa del governo tedesco, sotto l'egida dell'Onu, per la stabilizzazione del paese. La riunione, al massimo livello, avviene mentre prosegue il conflitto tra il governo di accordo nazionale libico del presidente Fayez al Sarraj e l'autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna), comandato dal generale Khalifa Haftar. Entrambi sono a Berlino, ma ciò non ha impedito all'Lna di bombardare anche oggi Tripoli, contro cui ha avviato un'offensiva il 4 aprile scorso. In questo scenario si tiene dunque la conferenza di Berlino, che ha come obiettivi principali un cessato il fuoco sostanziale e permanente in Libia con monitoraggio internazionale e disarmo delle milizie, la piena attuazione dell'embargo sulle forniture di armi alle parti in conflitto nel paese, e la prosecuzione del processo politico per la stabilizzazione. (Geb)