Gregoretti: Giro (FI), Salvini smaschera la sinistra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Salvini li ha smascherati. La sinistra postcomunista se non riesce a battere il suo avversario politicamente sceglie sempre di liquidarlo per via giudiziaria. La storia si ripete. Ieri con Berlusconi e oggi con Salvini. È l'arma dell'uso politico della giustizia. Ma oggi Salvini con la sua scelta li ha smascherati dimostrando che la sinistra usa la giustizia politicamente per colpire i propri avversari". Lo ha dichiarato in una nota il senatore di Forza Italia, Francesco Giro.(Ren)