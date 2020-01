Ucraina: Danilov (Sndc), chiariremo tutte le circostanze dell’incidente aereo in Iran

- L’Ucraina non smetterà di indagare sull’incidente aereo dello scorso 8 gennaio in Iran sino a quando le circostanze della tragedia non saranno completamente chiarite e i responsabili saranno puniti. Lo ha dichiarato il segretario del Consiglio di sicurezza e difesa nazionale ucraino Oleksiy Danilov sulla sua pagina Facebook mentre è in corso oggi la cerimonia di cordoglio in corso oggi all’aeroporto Boryspil di Kiev per il ritorno delle salme degli undici cittadini rimasti uccisi nella tragedia. Alla cerimonia partecipanp il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky, il primo ministro Oleksij Honcaruk e altri funzionari governativi. "Oggi un aereo è arrivato dall'Iran con i corpi degli ucraini morti in un terribile incidente aereo. L'Ucraina ha subito una perdita inimmaginabile. E il nostro lavoro non si fermerà fino a quando le circostanze della tragedia e la punizione dei responsabili non saranno completamente chiarite", ha scritto Danilov. Il Boeing 737-800 Ukraine International Airlines in volo verso Kiev si è schiantato poco dopo aver lasciato l'aeroporto di Teheran lo scorso 8 gennaio. Tutte le 176 persone a bordo sono rimaste uccise nello schianto. (Res)