Sanremo: Morelli (Lega), con Cally ennesimo segnale degenerazione. Salini si dimetta

- "Lasciare la Rai in mano agli agenti è pericoloso e il responsabile è in toto il signor Salini, amministratore delegato, anche se non si sa più da chi. Per giorni abbiamo letto le fake news riguardo a Rula Jebreal e oggi vediamo questo tale Junior Cally, che inneggia al femminicidio, tra i Big dell'Ariston. Tutti autogol dei buonisti pronti a puntare il dito verso altri, ma poi protagonisti di balle colossali, parole dubbie o addirittura di schifezze tali da non doverle neppure commentare: mi piacerà seguire la filippica che sicuramente Jebreal getterà su Cally: caduti sul campo per fuoco amico. Salini, incapace di gestire l'azienda, bocciato dal Cda sulle nomine, bloccato sul piano industriale, ventriloquo dei produttori e ora protagonista col suo Sanremo di queste porcate avrebbe una sola scelta: le dimissioni". Così Alessandro Morelli, deputato e responsabile Editoria della Lega. (Ren)