Kosovo: portavoce Ldk, "la nostra proposta per formare il governo rimane la stessa" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader del Movimento Vetvendosje Kurti ha inviato ieri quella che la stampa di Pristina considera "l'ultima offerta" al presidente della Lega democratica del Kosovo Mustafa, per la formazione di una coalizione di governo. Secondo quanto proposto nell'offerta di Kurti, pubblicata dal quotidiano "Insajderi", verrebbe previsto un aumento del numero di ministeri da 12 a 14, in modo da concedere al partito di Mustafa un numero maggiore di ministri. In questo modo, l'Ldk otterrebbe infatti sei ministri, il Vetevendosje cinque, mentre le minoranze nazionali guiderebbero tre ministeri nel nuovo governo di Pristina. Secondo quanto emerso nei giorni scorsi, tuttavia, il vero nodo che impedirebbe la formazione di una coalizione di governo in Kosovo sarebbe legato alla presidenza del parlamento: l'Ldk insiste per riaprire il confronto su tale ruolo, mentre il Vetevendosje considera chiusa la pratica dopo l'elezione a fine dicembre di Glauc Konfjuca. (Kop)