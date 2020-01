I fatti del giorno - Balcani (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Kosovo: portavoce Ldk, "la nostra proposta per formare il governo rimane la stessa" - La Lega democratica del Kosovo (Ldk) ha inviato la stessa proposta al Movimento Vetevendosje riguardo la formazione di una coalizione di governo. Lo ha dichiarato il portavoce dell'Ldk, Besian Mustafa, spiegando che la risposta inviata oggi dal leader del partito Isa Mustafa al presidente del Movimento Vetevendosje, Albin Kurti, è "la stessa data a voce l'8 gennaio 2020". L'Ldk, lo scorso 8 gennaio, ha proposto una suddivisione dei ministeri di cinque per ciascun partito, chiedendo d'altra parte di ottenere la scelta dei nomi del presidente del parlamento e del capo dello Stato. Diversi media di Pristina citano intanto le dichiarazioni del parlamentare dell'Ldk, Agim Veliu, il quale ha accusato il Movimento Vetevendosje di voler "poteri assoluti" e di non fare sforzi costruttivi per formare una coalizione di governo. (segue) (Res)