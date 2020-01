Libia: Di Maio, conferenza di Berlino punto di partenza, non di arrivo

- La conferenza di Berlino sulla Libia, che verrà inaugurata tra poche ore presso la Cancelleria federale, “sarà senz'altro positiva, ma, nelle prossime ore, gli Stati europei che hanno più a cuore la soluzione diplomatica e politica, devono da subito pretendere che si inizi a implementare il risultato della riunione”. È quanto dichiarato dal ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, a Berlino in un incontro con la stampa prima dell'avvio dei lavori della conferenza sulla Libia. Il titolare della Farnesina ha aggiunto: “Lo spiego ai tanti cittadini che magari pensano che la conferenza di Berlino sia il punto di arrivo finale. La conferenza di Berlino è importantissimo punto di partenza, perché oggi stabiliamo la cornice nella quale nei prossimi giorni dobbiamo mettere in atto tutte quelle iniziative per attuare il cessate il fuoco, per avviare il processo politico di rafforzamento delle istituzioni, per bloccare l'ingresso delle armi”. A tal fine, ha evidenziato Di Maio, “avremo bisogno di tutti, ma credo che l'Unione europea, se oggi prevarranno il dialogo e la soluzione diplomatica, tornerà pienamente protagonista di questa escalation che da oggi speriamo possa diventare una de-escalation. (Geb)