Varese: anziano trovato morto in un ruscello a Marchirolo

- Poco prima delle undici di questa mattina in via Pradello a Marchirolo, in provincia di Varese, è stato rinvenuto il cadavere di una persona anziana riversa in un ruscello. A riferirlo in una nota è l'Areu (Azienda Regionale Emergenza Urgenza). Non sono ancora note le generalità della vittima. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco.(com)