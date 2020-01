Libia: Putin arrivato a Berlino, colloquio con Erdogan prima dei lavori della conferenza

- Il presidente russo Vladimir Putin è arrivato a Berlino per partecipare ai lavori della Conferenza sulla Libia. Prima dell’inizio dei lavori, Putin avrà un incontro bilaterale con l’omologo turco Tayyip Erdogan, per quello che sarà il loro secondo colloquio dall’inizio dell’anno. I due capi di Stato si sono incontrati, infatti, lo scorso 8 gennaio a Istanbul, e hanno concordato una posizione comune per far partire un cessate il fuoco in Libia dallo scorso 12 gennaio. Oltre alle parti in conflitto e ai leader di Russia e Turchia, partecipano al forum il cancelliere tedesco Angela Merkel, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, il presidente egiziano Abdel Fattah al Sisi, il segretario di Stato Usa Mike Pompeo e i rappresentanti di numerosi altri paesi. (Res)