Legge elettorale: Gelmini (FI), subito vertice centrodestra per proposta unitaria

- "Occorrono delle regole di voto che mettano chi vince le elezioni nelle condizioni di formare un governo. Il proporzionale garantisce la rappresentanza, ma questa non basta. Serve anche un premio di governabilità". Cosi Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, in un'intervista a "Libero". "Il Mattarellum? A noi andrebbe anche bene, ma in questo Parlamento non avrebbe opportunità di passare, nonostante il Pd, a chiacchiere, abbia sempre detto di considerarla la sua prima scelta. Io ho intenzione di proporre un vertice tra i capigruppo della coalizione di centrodestra per stabilire da subito una proposta unitaria. Non dobbiamo affezionarci alle tecnicalità, ma guardare all'obiettivo: gli italiani hanno il diritto di avere governi che siano messi nelle condizioni di agire. Detto questo, io penso che le priorità della politica siano altre. La crescita, il lavoro, le tasse, le infrastrutture, il futuro delle imprese, una giustizia che funzioni", ha concluso Gelmini. (Ren)