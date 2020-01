Libano: Hariri, “basta perdere tempo, serve un nuovo governo”

- Il premier del Libano in carica per il disbrigo degli affari correnti, Saad Hariri, ha esortato a formare urgentemente un nuovo governo e a trovare soluzioni per la crisi economica del paese, dopo una notte di violenti scontri tra forze di sicurezza e manifestanti. “C’è una tabella di marcia per placare la tempesta popolare. Bisogna smettere di perdere tempo, formare un governo, aprire la porta a soluzioni politiche ed economiche", ha scritto Hariri su Twitter. Il capo del governo si è dimesso lo scorso mese di ottobre dietro le pressioni delle proteste popolari. "Mantenere il confronto tra l'esercito, le forze di sicurezza e i manifestanti significa proseguire un circolo vizioso", ha detto ancora Hariri. E’ di almeno 377 feriti il bilancio della proteste esplose ieri tra manifestanti forze di sicurezza libanesi nella capitale Beirut. Lo hanno riferito fonti della Croce rossa e della protezione civile. Si tratta del più alto numero di feriti dallo scoppio delle proteste circa tre mesi fa nel paese dei cedri. (Lib)