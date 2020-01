Venezuela: presidente Maduro, ero stato informato in anticipo del tentativo di colpo di stato di aprile

- Il presidente venezuelano Nicolas Maduro ha dichiarato in un'intervista "Washington Post" di essere venuto a conoscenza del tentativo di colpo di stato, guidato dal leader dell'opposizione Juan Guaidò lo scorso aprile, dieci giorni prima e di non averlo bloccato per individuare le persone che agivano contro di lui. Il 30 aprile, Guaidò, che a gennaio si era autoproclamato presidente ad interim del Venezuela, ha invitato il popolo venezuelano e le forze armate a scendere in piazza per cacciare Maduro. "Ho lasciato che accadesse per vedere fino a che punto potevano arrivare le cospirazioni", ha detto Maduro. "Il presidente della Corte suprema Maikel Moreno e il ministro della Difesa Vladimir Padrino, che erano stati avvicinato da Guaidò e dai suoi alleati, mi hanno informato del colpo di stato", ha detto Maduro.(Brb)