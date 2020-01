Sardine: Bernini (FI), pesciolini rossi della sinistra

- "Le Sardine si sono già montate la testa, arrivando a definire la manifestazione di oggi a Bologna addirittura come una svolta per la politica. In realtà questi giovin signori di pariniana memoria sono soltanto l'ennesima riedizione dei tanti movimenti costruiti nei laboratori artificiali della sinistra. Ne abbiamo visti tanti, ora è la volta dei pesciolini rossi: ma quale svolta epocale?". Lo ha dichiarato Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia.(Ren)