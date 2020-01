Roma: Fd'I protesta a piazza Annibaliano, "parcheggio abbandonato al degrado"

- Fratelli d'Italia Roma e il coordinamento II Municipio, oggi ha organizzato un presidio con raccolta firme per "denunciare lo stato di abbandono del parcheggio di scambio di piazza Annibaliano". "Una struttura alla mercé del degrado, 7560 metri quadri per 273 posti auto, uno scheletro nascosto sotto la piazza diventato una discarica maleodorante meta di sbandati e topi". Lo affermano, in una nota congiunta, i consiglieri comunali di Fratelli d'Italia, Andrea De Priamo e Lavinia Mennuni, il capogruppo alla Regione Lazio Fabrizio Ghera, la deputata Maria Teresa Bellucci, il capogruppo in Municipio Holljwer Oliver Paolo, il coordinatore di Fratelli d'Italia del Municipio II Simone Pelosi e tutti membri del coordinamento del II Municipio di Fratelli d'Italia Roma. "Fratelli d'Italia Roma continuerà a battersi per tutte le opere che questa amministrazione ha abbandonato al degrado - continua la nota -, è una mancanza di rispetto verso i romani, l'incapacità gestionale e amministrativa dei 5s sta facendo sprofondare la nostra città su ogni servizio. Il parcheggio di scambio Annibaliano sarebbe una struttura importante non solo per i residenti, ma anche per il rilancio commerciale dell'intero quartiere, ma oggi, dopo vari annunci della Sindaca e dei suoi assessori, è solo un parcheggio fantasma". (segue) (Com)