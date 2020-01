Roma: Fd'I protesta a piazza Annibaliano, "parcheggio abbandonato al degrado" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In più - spiegano gli esponenti di Fd'I - il II municipio ha la sfortuna di essere governato dal Pd. Infatti La giunta Del Bello e la maggioranza di centrosinistra che governa il Municipio due invece di occuparsi dei problemi reali e concreti dei cittadini, come nel caso del parcheggio chiuso di piazza Annibaliano con il suo operato crea solo ulteriori problemi a zone già penalizzate. Non si spiegherebbe altrimenti la delibera approvata sulle manifestazioni dell'estate municipale con la quale prevedono dal 1 giugno al 31 ottobre per i prossimi tre anni di realizzare una manifestazione fintamente culturale a piazza Annibaliano. Quattro mesi tra stand, musica, somministrazione di alcolici e cibo che porterà solo ulteriori fastidi ai residenti andando a congestionare con altre macchine una zona già compromessa da una grossa carenza di posti auto a causa della mancata apertura del parcheggio e solo per favorire le associazioni amiche in una zona fortemente degradata. Per l'ennesima volta - concludono - si antepongono le logiche di partito e gli interessi di pochi al benessere e all'interesse dei cittadini". (Com)