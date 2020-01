Giustizia: Gelmini (FI), foga giustizialista Bonafede pericolosa

- "Affidare a Bonafede la riforma della giustizia è come indicare Dracula come presidente dell'Avis. E una persona inadatta, la sua foga giustizialista ha già picconato più volte lo stato di diritto. Se ci sono ancora dei garantisti autentici nella maggioranza, si sveglino". Cosi Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, in un'intervista a "Libero". La convergenza con i renziani in Parlamento è stato un fatto episodico? "Assolutamente sì. Renzi - ha affermato Gelmini - non è un nostro interlocutore e non è neanche un nostro competitor al centro. Si è sempre dimostrato un uomo di sinistra. Non credo che basti farsi un partito per cancellare la propria storia politica e puntare agli elettori di centrodestra. Poi se fossero davvero coerenti, i renziani dovrebbero mandare a casa questo governo. Dicevano che il Conte bis sarebbe servito solo a sterilizzare l'aumento dell'Iva. Bene, l'hanno fatto, ora stacchino la spina". (Ren)