Libia: presidente parlamento Saleh, la guerra proseguirà fino alla sconfitta degli estremisti

- La guerra civile in corso in Libia proseguirà fino a quando i gruppi terroristici ed estremisti nel paese saranno completamente sconfitti, mentre il popolo libico non consentirà l'intervento militare della Turchia o di qualsiasi altra potenza straniera. Lo ha detto oggi Aguila Saleh, presidente della Camera dei rappresentanti della Libia (il parlamento monocamerale con sede nell’est del paese), citato dal sito web d’informazione libico “Akhbar Libia”. "Il popolo libico non scenderà a compromessi e non permetterà alla Turchia o a qualsiasi altra potenza di interferire negli affari interni della Libia (...). La nostra guerra contro il terrorismo e l'estremismo continuerà fino a quando tutti i gruppi armati saranno espulsi e l'intero paese della Libia sarà liberato", ha detto Saleh durante un incontro con i leader tribali libici della Cirenaica. Il politico libico ha elogiato il ruolo dell'Egitto e del presidente del Abdel Fatah al Sisi per i tentativi di risolvere il conflitto in corso in Libia. "L'Egitto e il popolo egiziano assumono una posizione costruttiva e sostengono la parte legittima del conflitto libico", ha affermato Saleh. (Bel)