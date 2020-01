Roma: domenica ecologica, in mattinata 149 violazioni registrate da Polizia locale

- Circa 1200 verifiche sui veicoli in circolazione e 149 violazioni. Questo l'esito dei controlli effettuati dalla Polizia locale di Roma Capitale, nel corso della mattinata, dalle 7.30 alle 12.30, in occasione della prima delle quattro giornate programmate per il blocco della circolazione veicolare all'interno del perimetro Ztl "fascia verde". La Polizia locale di Roma Capitale ha predisposto, per entrambe le fasce orarie previste, una specifica vigilanza sul territorio capitolino per il rispetto del provvedimento emanato ai fini della prevenzione ed il contenimento dell'inquinamento atmosferico. I controlli proseguiranno anche nella fascia oraria pomeridiana.(Rer)