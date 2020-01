Lazio: Coldiretti, bene fondi Regione per settore olivicolo colpite da gelate (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Coldiretti ha dato voce fin dal primo momento, come sempre accade in questi casi, allo stato di emergenza in cui si sono trovate moltissime aziende agricole – spiega il presidente di Coldiretti Lazio, David Granieri – perché il 2018 per il settore olivicolo è stato davvero un anno da dimenticare e perché i numeri di questo comparto sono importantissimi con circa 80mila ettari di superficie investita ad olivo in tutto il Lazio. Le perdite legate alla produzione di olio, che sono state stimate in decine di milioni di euro, ci hanno portato a chiedere un supporto concreto alle istituzioni. La determinazione con cui la Regione Lazio ha stanziato 800mila euro non può che essere un segnale positivo ma, va ribadito, servono misure per sostenere le imprese che devono sostituire le piante danneggiate dal freddo". "Il problema del maltempo e delle gelate – sottolinea Alan Risolo, presidente della federazione di Coldiretti Rieti – sono solo alcuni dei problemi con cui il settore, insieme all'intero comparto agricolo, ha dovuto fare i conti nel corso degli ultimi anni. Se, sempre su questo frangente, aggiungiamo i danni causati dalle frodi e dalle sofisticazioni dell'olio di oliva, ci rendiamo conto che le imprese che lavorano e continuano a investire lo fanno a loro rischio e pericolo e non possono non essere supportate quando, come nel caso delle gelate del 2018, si trovano a fare i conti con eventi atmosferici imprevedibili e devastanti. Supporteremo le imprese nella presentazione delle istanze e ci adopereremo affinché le risorse vengano erogate celermente". (Com)