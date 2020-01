Milano: in tre zaini aveva 2,3 chili di marijuana e oltre 10 mila euro, arrestato per spaccio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri alle 19.15, in via Settembrini a Milano, è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio un 26enne gambiano trovato con 2,3 chili di marijuana custoditi in tre zaini. L'uomo, con precedenti, aveva suddiviso la droga in 47 involucri in uno zaino e in 30 involucri per ciascuna delle altre due borse che portava con sé. Oltre alla droga il 26enne aveva anche 5 cellulari e la somma di 10.380 euro.(Rem)