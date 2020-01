Roma: Raggi, il 29 gennaio chiusura iscrizioni scuola infanzia capitolina

- Ricordo che "il 29 gennaio si chiuderanno le iscrizioni alla scuola dell’infanzia capitolina per l’anno scolastico 2020-21". Lo scrive su Facebook il sindaco di Roma Virginia Raggi. "La domanda si può fare direttamente on line sul portale di Roma Capitale. La frequenza è gratuita e rivolta ai bambini dai 3 ai 6 anni - spiega Raggi -. Questo servizio punta alla positiva inclusione dei più piccoli, accompagnandoli lungo il percorso di incontro, apprendimento e socializzazione. Per chiarimenti o supporto - conclude Raggi -, è a disposizione il contact center 'Chiamaroma', insieme agli Uffici relazione con il pubblico e ai Punti Roma facile indicati nel bando".(Rer)