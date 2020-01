Aerospazio: l’Iran potrebbe lanciare in orbita due nuovi satelliti

- L’Iran ha annunciato oggi che due satelliti di recente costruzione hanno superato i test pre-lancio e saranno messi in orbita in una data ancora da definire. Il ministro delle Telecomunicazioni della Repubblica islamica, Mohammad Javad Azari Jahromi, ha definito via Twitter questo sviluppo come un "importante passo per la ricerca". L'Iran non ha rivelato quando lancerà i nuovi satelliti, ma spesso coordina i lanci con le festività nazionali. Teheran celebrerà il quarantunesimo anniversario della Rivoluzione islamica il prossimo mese di febbraio. Secondo i media iraniani, i satelliti Zafar del peso di 90 chilogrammi ciascuno dispongono di quattro telecamere a colori ad altissima risoluzione per monitorare e trasmettere dati sulle risorse naturali, nonché sugli sviluppi agricoli e ambientali. L'Iran afferma che il suo programma satellitare, proprio come le sue attività nucleari, sono rivolte alla ricerca scientifica e ad altre applicazioni civili. Le imprese spaziali dell’Iran, salutate con successo dai media di Stato, sono tuttavia guardate con sospetto dalla Comunità occidentale. L'Iran ha tentato senza successo di lanciare orbita due satelliti nel gennaio e nel febbraio del 2018. Inoltre un razzo è esploso all'interno del centro spaziale Imam Khomeini ad agosto, in quello che è stato in seguito definito dai funzionari iraniani come un lancio di prova fallito per un malfunzionamento tecnico. In un incidente separato, un incendio ha ucciso tre ricercatori nel centro spaziale, che si trova a circa 240 chilometri (150 miglia) a sud-est della capitale, Teheran. L'Iran ha inviato in orbita diversi satelliti negli ultimi dieci anni e nel 2013 ha lanciato nello spazio perfino una scimmia, ritornata sana e salva sulla Terra a bordo di un razzo Kavoshgar. (Irt)