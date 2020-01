Milano: rapina in negozio in via Novara, bottino da oltre 10 mila euro

Milano, 19 gen 13:38 - (Agenzia Nova) - Rapina ieri pomeriggio alle 15 in un "Compro Oro" in via Novara a Milano. A denunciarla è stata la commessa del negozio che, mentre stava riaprendo l'attività, è stata avvicinata da due uomini a volto scoperto, di cui uno armato di pistola, ed è stata costretta a consegnare 400 grammi d'oro, dal valore di circa 10 mila euro, e 370 euro in contanti dal fondo cassa. I due uomini dopo la rapina si sono dati velocemente alla fuga.

