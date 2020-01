Milano: rapina in centro estetico in via Fabio Filzi, rubati mille euro

Milano, 19 gen 13:48 - (Agenzia Nova) - Ieri sera alle 20.15 è stata segnalata una rapina presso un centro estetico di via Fabio Filzi. A denunciarla una dipendente di origine cinese. L'autore è stato decritto come un uomo dalla carnagione olivastra che, una volta entrato, dopo aver mostrato un coltello a scatto, si è fatto consegnare circa 1000 euro di fondo cassa per poi darsi alla fuga.

