Libia: il Marocco esprime “profondo stupore” per l’esclusione dalla Conferenza di Berlino

- Il Marocco esprime “profondo stupore” per la sua esclusione dalla Conferenza internazionale sulla crisi libica in programma oggi a Berlino sotto l’egida delle Nazioni Unite. Attraverso un comunicato stampa, il ministero degli Esteri di Rabat sottolinea che “il Marocco è sempre stato in prima linea negli sforzi internazionali per risolvere la crisi libica”. La diplomazia marocchina “non capisce né i criteri, né le motivazioni alla base della scelta dei paesi che partecipano a questo incontro", accusando la Germania di voler trasformare la Conferenza “in uno strumento per la promozione dei suoi interessi nazionali”. Il ministero degli Esteri ricorda come l’Accordo politico libico raggiunto nel 2015 a Shkirat, in Marocco, rappresenti ad oggi “l’unico quadro politico sostenuto dal Consiglio di sicurezza e accettato da tutti i protagonisti libici”. Ieri sera, il re del Marocco, Mohammed VI, ha tenuto un colloquio telefonico con il presidente francese, Emmanuel Macron, per discutere proprio della crisi libica. Secondo quanto si legge in un comunicato diffuso dall'agenzia di stampa marocchina "Map", "il colloquio si è concentrato, in particolare, sulla crisi libica, alla vigilia dell'incontro previsto domani a Berlino. In questa occasione, sono stati sottolineati l'importante ruolo del Regno del Marocco e i suoi sforzi riconosciuti, per molti anni, verso la risoluzione della crisi in questo paese del Maghreb. Questi sforzi, in particolare, hanno prodotto l'accordo di Skhirat, approvato dal Consiglio di sicurezza e sostenuto dalla comunità internazionale". Sempre ieri la Tunisia ha fatto sapere di essere stata invitata a Berlino, ma ha deciso di non recarsi in Germania perché la convocazione è arrivata tardi. (Mar)