Gregoretti: Salvini, chiederò di farmi processare

- "Chiederò a chi deve votare domani, quindi anche ai senatori della Lega, di mandarmi a processo". Lo ha affermato il leader della Lega Matteo Salvini nel corso di una diretta facebook da Cattolica in Romagna. "Ci ho ragionato ieri e stanotte - ha affermato Salvini, parlando della vicenda Gregoretti - e sono arrivato a una conclusione: ormai questa storia è diventata una barzelletta e ho deciso che domani chiederò a chi deve votare, quindi anche ai senatori della Lega, di farmi un favore. Votate per mandarmi a processo e la chiariamo una volta per tutte. Portatemi in Tribunale: sarà un processo contro tutto il popolo italiano". (Ren)