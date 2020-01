Difesa: Tofalo a Bruxelles per Conferenza sulla politica spaziale europea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario di Stato alla Difesa Angelo Tofalo, in rappresentanza del Dicastero, sarà a Bruxelles per intervenire alla 12ma “Conferenza sulla politica spaziale europea”. Il tema centrale dell’importante consesso internazionale che si terrà il 21 e 22 gennaio è “Nuovo decennio, ambizioni globali: crescita, clima, sicurezza e difesa”, stando a quanto rifersce una nota. Alla conferenza parteciperanno molte delle massime cariche delle istituzioni europee insieme a ministri e sottosegretari dei Paesi Ue, responsabili delle agenzie spaziali, scienziati e accademici. (Com)