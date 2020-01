Russia: Medvedev, dimissioni necessarie per consentire corretta revisione costituzionale

- Il governo russo guidato da Dmitrij Medvedev si è dimesso per consentire al presidente Vladimir Putin di prendere le decisioni migliori possibili nel processo di revisione costituzionale. Lo ha detto l’ex premier Medvedev in un’intervista televisiva a “Pervyj kanal”. “La prima cosa e la più importante che ho detto quando ci siamo incontrati con il presidente dopo il messaggio annuale all’Assemblea federale, il 15 gennaio scorso, è che sono stati delineati compiti molto ambiziosi per aggiornare il sistema politico”, ha detto Medvedev, in particolare “un cambiamento nell'equilibrio di potere”. Per prendere tutte queste decisioni, ha aggiunto l’ex premier, “il presidente deve essere assolutamente libero di discutere e valutare senza dover tenere conto di altri fattori, compreso il governo", ha dichiarato Medvedev.(Rum)