Libia: Di Maio, blocco petrolifero indebolisce il popolo libico

- Il blocco delle esportazioni petrolifere in corso in Libia “indebolisce ulteriormente il popolo libico”. Lo ha detto oggi a Berlino il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, parlando alla stampa prima dell’inizio della Conferenza internazionale sulla crisi in Libia sotto l’egida delle Nazioni Unite. Il titolare della Farnesina ha ricordato che le risorse petrolifere costituiscono “una delle poche entrate del popolo libico”. La National Oil Corporation (Noc, la compagnia petrolifera della Libia) ha dichiarato ieri lo stato di "force majeure", cioè l'incapacità di poter operare per cause di forza maggiore, sui carichi di greggio dai porti di Brega, Ras Lanuf, Hariga, Zueitina e Sidra. L’annuncio segue la decisione dell'autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna) di bloccare le esportazioni di petrolio dai cinque porti della Libia centrale e orientale. La chiusura, secondo la Noc, causa perdite di 800.000 barili di petrolio al giorno, equivalenti a 55 milioni di dollari ogni 24 ore. “Tutto quello che sta avvenendo in queste ore mette di nuovo al centro la diplomazia a la soluzione politica. La Conferenza di Berlino rimette al centro i dialogo tra le parti”, ha concluso Di Maio, auspicando che le discussioni odierne possano tradursi in un "cessate il fuoco duraturo" in Libia.(Geb)