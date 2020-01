Pd: Martina, si metta in marcia per costruire nuova frontiera dei progressisti

- “Zingaretti fa bene a chiedere che il Pd si metta in marcia per costruire la nuova frontiera dei progressisti. L’importante è aggregare, senza pretendere oggi di sapere tutto sul punto di caduta finale. Evitiamo però un dibattito che ruoti attorno a ‘vi sciogliete/non vi sciogliete, cambiate il simbolo e nome/non li cambiate’. E neppure mi piace se tutto si riduce a una conta tra candidati segretari. Un errore perdersi in chiacchiere. Il nome Pd ha un valore tuttavia cambiarlo non è un totem. Come penso da tempo. Ma non partiamo da qui, per favore”. Così l’ex Segretario Pd Maurizio Martina, intervistato da Repubblica. (Ren)