Pd: Martina, governare con la massima ambizione

- “È giusto parlare di prospettive politiche, ma a patto che non sia un dibattito politicista e autoreferenziale. Conta condividere le scelte di cambiamento reale per il bene del paese. Dobbiamo governare con la massima ambizione possibile. Il taglio delle tasse in busta paga per 16 milioni di lavoratori dà la misura della giusta direzione di marcia”. Così l’ex Segretario Pd Maurizio Martina, intervistato da Repubblica. (Ren)