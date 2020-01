Russia: Medveved, sono soddisfatto degli ultimi otto anni alla guida del governo

- L'ex primo ministro russo Dmitrij Medvedev ha dichiarato di essere generalmente soddisfatto del lavoro del suo governo, data la crisi economica e le sanzioni internazionali che hanno gravato sulla Russia negli ultimi anni. È stato lo stesso Medvedev ad affermarlo all’emittente televisiva “Pervyj kanal”. “Come responsabile del lavoro del governo per quasi otto anni, sono felice in generale di come sono andate le cose e di come ha funzionato la massima autorità esecutiva", ha detto l’ex premier. Medvedev ha aggiunto che si danno sempre delle valutazioni, ma dal punto di vista dell'organizzazione del lavoro e dei compiti che sono stati risolti, è stato un momento estremamente importante e difficile. "Il lavoro del mio primo governo è iniziato in un momento in cui la Russia, come il resto del mondo, è stata colpita dalla seconda ondata della crisi economica. I prezzi dell'energia sono calati drasticamente. E questo è un fattore chiave per il nostro paese, è inutile nasconderlo. Naturalmente questa situazione ha colpito immediatamente il budget e diversi programmi governativi", ha detto l’ex primo ministro. (segue) (Rum)