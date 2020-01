Russia: Medveved, sono soddisfatto degli ultimi otto anni alla guida del governo (2)

- Secondo Medvedev, successivamente, c’è stato il "ritorno della Crimea come entità amministrativa del nostro paese" e a ciò sono seguite le sanzioni. "Questo, naturalmente, ha colpito anche l'economia piuttosto dolorosamente, e abbiamo dovuto lavorare contro sanzioni molto dure e in condizioni di crisi. E poi c’è l'argomento più importante che il governo non ha mai affrontato prima di questo momento: la sostituzione delle importazioni. Perché un certo numero di merci è stato tagliato fuori dal nostro paese. D'altra parte, abbiamo fatto una scommessa sulla sostituzione di molti tipi di merci sugli scaffali dei negozi e sulla creazione di nuovi prodotti e beni russi. Un lavoro molto serio e positivo", ha detto Medvedev. L’ex premier ha aggiunto che i membri del suo governo hanno dovuto mantenere la stabilità macroeconomica in queste condizioni molto difficili. "Di solito le persone parlano di questo come affari di routine, ma non è così. Ricordo che all'inizio l'inflazione è salita al 13 e al 15 per cento, colpendo il portafoglio delle persone. Ora abbiamo l'inflazione al 3 per cento", ha detto Medvedev, la più bassa nella storia del paese. (Rum)