Craxi: più di mille persone rendono omaggio alla tomba

- Più di mille persone hanno letteralmente invaso il cimitero cattolico di Hammamet nel giorno del ventesimo anniversario della morte del leader socialista, Bettino Craxi. Tutta la folla, silenziosa e commossa, non ha trovato posto nel piccolo cimitero che costeggia le mura della medina, la città vecchia, per cui altre centinaia di persone sono rimaste nel viale alberato che conduce al cimitero. Alle 10.30 è arrivata la senatrice Stefania Craxi con la madre, la signora Anna, vedova di Bettino, sotto braccio. Più avanti l'altro figlio Bobo. Con l'omaggio alla tomba di Craxi, rivolta verso il mare in direzione dell'Italia, si è conclusa la tre giorni di iniziative organizzata a Hammamet dalla Fondazione Craxi. Altre manifestazioni - oltre quaranta - sono previste nel corso dell'intero 2020 in molte città italiane ed estere, tra cui Varsavia e Bruxelles. (Rin)