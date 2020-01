Cina-Usa: Pechino aumenterà le importazioni dagli Stati Uniti secondo "regole di mercato"

- La Cina negozierà con le società statunitensi e aumenterà le importazioni di beni e prodotti secondo le regole di mercato: lo ha dichiarato Meng Wei, portavoce della Commissione nazionale per lo sviluppo e le riforme (Ndrc), in una conferenza stampa di domenica. "Gli Stati Uniti hanno forniture di alta qualità nei settori dell'energia, manufatturiero, dei prodotti agricoli, delle cure mediche e dei servizi finanziari" ha dichiarato Meng. La Cina aumenterà gli acquisti di beni e servizi statunitensi di 200 miliardi di dollari in due anni in cambio della riduzione di alcune tariffe nell'ambito di un accordo commerciale di Fase 1 tra le due maggiori economie del mondo. Il vicepremier cinese Liu He, che ha firmato l'accordo commerciale con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump all'inizio di questa settimana, ha affermato che l'intesa non avrà alcun effetto sugli "interessi di terzi", in riferimento apparentemente agli accordi conclusi con altri fornitori di beni agricoli. (Cip)